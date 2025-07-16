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12:15, 16 июля 2025Наука и техника

Стало известно о сбросе израильским F-35I бомб на бункер с президентом Ирана

MWM: Истребитель F-35I мог сбросить бомбы на бункер президента Ирана в Тегеране
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильский истребитель пятого поколения F-35I в ходе июньской военной кампании мог сбросить бомбы на бункер с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало сообщение агентства Fars о том, что 16 июня во время удара Израиля по Тегерану получил ранение президент Ирана.

Журнал подчеркивает, что удар вряд ли был нанесен истребителем четвертого поколения F-15, поскольку последний могут отследить иранские силы противовоздушной обороны (ПВО). «Израиль смог нанести бомбовые удары с проникновением глубоко в воздушное пространство Ирана, но только с использованием истребителей пятого поколения F-35I с улучшенными возможностями малозаметности», — уверяет MWM.

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По оценке издания, весьма вероятно то, что удар по бункеру в Тегеране нанесли именно F-35I, которым иранские самолеты МиГ-29А/УБ, отвечающие за ПВО Тегерана, ничего не смогли противопоставить.

В июне портал TWZ заметил, что ПВО Ирана в результате ударов Израиля и США полностью не ликвидирована, однако серьезно нарушена ее глобальная связность, восстановление которой займет много времени, что позволит Израилю доминировать в воздушном пространстве Ирана.

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