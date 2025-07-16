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18:53, 16 июля 2025Мир

Сирия согласилась на большую уступку Израилю

Mehr: Власти Сирии достигли соглашения с вооруженными группировками друзов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Сирийские власти достигли соглашения с вооруженными группировками друзов о прекращении боевых действий на юге Сирии. Об этом сообщает Mehr.

«Стороны достигли соглашения о прекращении огня, а также обеспечении безопасности в провинции Эс-Сувейда», — сообщается в заявлении МВД республики.

Документ предполагает также создание совместной комиссии, состоящей из представителей сирийских властей и шейхов-друзов с целью контроля за выполнением соглашения в провинции. Кроме того, стороны договорились о необходимости интеграции Эс-Сувейда в нынешнюю систему власти в стране. Во многом действия стали уступкой по отношению к Израилю, так как Тель-Авив оказал значительную военную помощь в защите друзов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху описал ситуацию в провинции Эс-Сувейда как очень серьезную и пообещал помочь друзам, которые проживают на этой территории, в столкновениях с армией Сирии. Кроме того, он призвал проживающих в Израиле граждан из друзской общины не переходить границу и позволить Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) делать свое дело.

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