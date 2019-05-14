Вещий сон принес мужчине состояние

Житель Австралии выиграл в лотерею миллион австралийских долларов (45,4 миллиона рублей) благодаря счастливым числам, которые увидел во сне. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, утверждает, что выигрышные номера приснились ему 13 лет назад. С тех пор он отмечал их во всех лотерейных билетах, которые покупал. Счастливые числа уже несколько раз приносили ему выигрыш, хотя и не такой крупный.

По словам австралийца, в этот раз впервые выпали все номера из его сна. «Я проверил билет в интернете и так узнал эту новость, — говорит он. — Я думал, что однажды увижу там все номера, и не сдавался». Мужчина не планирует останавливаться на миллионе. «Это определенно мои счастливые числа, так что я продолжу играть на них и дальше», — пояснил он.

В мае сообщалось, что в США женщина вписала в лотерейный билет цифры, увиденные во сне, и сорвала джекпот. Она утверждала, что 24 года назад ей приснился мужчина, которые назвал эти номера. С тех пор она играла в лотерею, используя исключительно их.

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