Вещий сон двадцатилетней давности принес женщине десятки тысяч долларов

В Мэриленде, США, женщина вписала в лотерейный билет цифры, увиденные во сне, и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Пожилая американка решила приобрести лотерейный билет для розыгрыша приза в четверг, 2 мая. Затем она купила еще один такой же билет, забыв о первом.

В оба билета женщина вписала комбинацию из чисел 4-8-11-21-27. По словам американки, 24 года назад ей приснился мужчина, назвавший ей эти номера. С тех пор она играла в лотерею, используя исключительно их.

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни

Каждый из билетов принес ей джекпот в 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей). Женщина выиграла немного денег и с прошлых розыгрышей, получив в итоге 101,6 тысячи долларов (6,6 миллиона рублей).

В апреле сообщалось, что жительница американского штата Нью-Джерси впервые сыграла в лотерею и сорвала джекпот. Сначала женщина подумала, что проиграла, увидев выигрышную комбинацию, однако в последний момент заметила, что дата розыгрыша выставлена неправильно.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!