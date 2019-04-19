Неискушенная в лотереях обладательница выигрышного билета едва не упустила его

Жительница американского штата Нью-Джерси впервые сыграла в лотерею и сорвала джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Фрэнсис Родос (Frances Rhodes) из округа Монмут никогда ранее не участвовала в игре Jersey Cash 5. Удачливая американка купила несколько лотерейных билетов и спустя два дня проверила результаты. Женщина нашла в интернете выигрышную комбинацию чисел и уже решила, что проиграла.

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Родос была готова выбросить билеты, однако в последний момент увидела, что дата розыгрыша выставлена неправильно. В результате один из билетов принес счастливице выигрыш в размере 387,4 тысячи долларов (24,8 миллиона рублей).

Победительница и ее супруг планируют потратить часть денежного приза на ремонт дома, а остальную сумму отложить для внуков.

В начале марта сообщалось, что престарелая жительница американского штата Делавэр, впервые попытавшая счастья в лотерее, выиграла 40 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей). 83-летняя женщина утверждает, что никогда в жизни не участвовала в лотереях.

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