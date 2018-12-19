Никогда не игравшая в лотереи женщина выиграла 20 тысяч долларов

Жительнице Огайо, впервые в жизни сыгравшей в лотерею, сразу же достался крупный приз. Об этом сообщает UPI.

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Аманда Кокс (Amanda Cox) получила билет моментальной лотереи в подарок от матери на Рождество. Женщина не стала дожидаться праздника, стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

До этого случая Кокс ни разу не покупала лотерейные билеты и не играла в лотереи. Она планирует потратить свалившиеся на нее деньги на оплату образования. Кроме того, женщина не исключает, что выделит часть суммы на покупку новой машины.

В 2016 году сообщалось, что житель американского штата Миннесота, выигравший в лотерею 874 тысячи долларов, годом ранее выиграл миллион долларов. Он объяснил это чистой удачей.

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