Россиянин выиграл в лотерею 170 миллионов рублей

Житель Челябинска выиграл в лотерею более 170 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте компании-распространителя государственных лотерей «Столото».

«Буквально несколько часов назад в России появился новый лотерейный мультимиллионер. Им стал житель Челябинска. Баснословный выигрыш в размере 170 миллионов 161 тысячи 629 рублей счастливчику принес 347-й тираж "Гослото "4 из 20". Пока победитель не объявился», — сказали ТАСС в пресс-службе компании.

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Имя победителя традиционно не раскрывается по соображениям безопасности.

Челябинец стал четвертым по размеру выигрыша среди российских любителей лотерей в 2018 году. Ранее обладателями крупных сумм становились житель Нижнего Новгорода (267 миллионов рублей), житель Барнаула (232 миллиона) и житель Тверской области (209 миллионов).

В 2017 году житель Сочи стал обладателем рекордного для России лотерейного выигрыша — 364 миллиона 685 тысяч 787 рублей. Предыдущим чемпионом в лотереях был житель Новосибирска: в 2016 году он стал богаче на 358 358 466 рублей.

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