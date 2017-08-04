Почти 30 человек стали миллионерами благодаря лотереям «Почты России»

Почти 30 человек, купивших лотерейные билеты в отделениях «Почты России», стали миллионерами в первом полугодии 2017 года, сообщает РИА Новости.

За это время было выплачено более 7,5 миллионов выигрышей на общую сумму около одного миллиарда рублей. Так, 119 человек получили от 100 до 500 тысяч рублей, 69 человек — от 500 тысяч до миллиона рублей.

«Наиболее удачливыми оказались владельцы 29 билетов, приобретенных на почте, которые выиграли свыше одного миллиона рублей. Так, например, житель Воронежской области выиграл 13,8 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе «Почты России».

С июля 2014 года в России проводятся только государственные лотереи. «Почта России» является одним из ведущих агентов по реализации билетов.

В мае житель Сочи стал обладателем рекордного для России выигрыша — 364 миллиона 685 тысяч 787 рублей. Победитель лотереи «6 из 45» купил билет за 700 рублей с помощью мобильного приложения. Выигрышная комбинация цифр была следующей: 11, 44, 26, 3, 22, 34.