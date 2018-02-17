Житель Уфы проснулся миллионером

Уфимец выиграл в лотерею больше 26 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте компании «Гослото».

«Числа выпали в очень узком диапазоне, но наш победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа», — говорится в сообщении.

Выигрыш жителя Уфы составил 26 миллионов 38 тысяч рублей. Приз был разыгран в 8019-м тираже «Гослото “5 из 36”». Сообщается, что победитель потратил на свой билет 480 рублей.

В ноябре прошлого года пенсионерка из Воронежской области сорвала самый крупный джекпот за всю историю России — 506 миллионов рублей. Некоторое время победительница не знала о выигрыше из-за внучки, которая не стала проверять билет.

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