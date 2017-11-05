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Воронежец побил рекорд по выигрышу в лотерею среди россиян

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Житель Воронежской области выиграл в лотерею «Русское лото» джек-пот в 506 миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщается на сайте компании-оператора лотереи «Столото».

Эта сумма, по словам организатора лотереи, является рекордом за всю историю России. «Это эпохальное событие не только в истории «Русского лото», но и в истории всех российских лотерей. Этот случай еще раз доказывает главное: чтобы выиграть в лотерею, нужно, в первую очередь, купить билет», — говорится в пресс-релизе.

Победитель сможет оформить выигрыш в лотерейном центре в Москве.

Предыдущий рекорд был поставлен жителем Сочи в мае. Он выиграл в тираже «6 из 45» 364 миллиона 685 тысяч 787 рублей.

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