Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров будет вести шоу «Форт Боярд», новый сезон которого выйдет на телеканале СТС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «СТС Медиа».

Съемки программы проходят во Франции. Участвовать в передаче будут десять команд, в состав которых войдут певица Анна Седокова, хореограф Егор Дружинин, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Сергей Светлаков, Михаил Шац, актриса Эвелина Бледанс и другие.

«Форт Боярд» — придуманное во Франции шоу, выходящее в эфир более чем в 30 странах. В России программа транслировалась с 1998-го по 2013 год. Последний сезон был показан на Первом канале.

В марте Шнуров объявил о том, что стадионный тур группы «Ленинград» в 2019 году будет последним. По словам музыканта, он чувствует, что на смену группе придет «что-то новое».

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