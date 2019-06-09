Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова

Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива. Об этом сообщает «Собеседник.ру».

По мнению Барецкого, Шнуров не планирует распускать «Ленинград» — он намерен создать новый коллектив с прежним названием. «Да, новый "Ленинград" будет. Вокалистом стану я, а Шнур останется руководителем группы», — сказал Барецкий.

Шоумен также добавил, что не боится нового этапа в жизни и всегда выступает «за новую движуху». «Я хочу вернуть на сцену былой "Ленинград": рисковый, отмороженный! Чтобы пьянки были, экшн постоянный, скандалы, драки», — заявил Барецкий.

По его мнению, именно в таком музыкальном коллективе нуждается российская эстрада.

В марте Шнуров объявил о том, что стадионный тур группы «Ленинград» в 2019 году будет последним. По словам музыканта, он чувствует, что на смену группе придет «что-то новое». В то же время Шнуров не отрицал, что однажды группа сможет вновь поехать с концертами по городам, но это произойдет не скоро.

Барецкий в 2005 году принял участие в работе над одним из альбомов «Ленинграда». В частности, он написал тексты к композициям «Небесный теннис» в соавторстве со Шнуровым и «Кредит». Кроме того, он выступил соавтором музыки и стихов к песне «Химкинский лес», вышедшей в 2010-м.

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