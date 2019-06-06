СК попросили поискать в клипе «Ленинграда» оскорбление чувств верующих

После выхода клипа группы «Ленинград» на песню i_$uss член общественной палаты Приморского края, активист Сергей Мильвит направил обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить ролик на предмет оскорбления чувств верующих. Об этом Мильвит написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что несмотря на то, что фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров использует нецензурную лексику в песнях, бездарным его назвать нельзя. «Однако у всего есть предел и, кажется, свое дно Сергей Шнуров пробил», — написал Мильвит. Он считает, что музыканты в погоне за хайпом сделали мерзкий клип, высмеивающий христианские таинства. Активист призвал верующих не оставаться равнодушными и встать на защиту веры.

«Кстати, группа "Ленинград" именует себя "группировкой"— быть может следователи помогут музыкантам реализовать их девиантные желания», — заключил Мильвит.

Видео на песню i_$uss появилось в сети 5 июня. Главная героиня клипа в состоянии наркотического опьянения отправляется в клуб, где ей кажется, что она встретила Иисуса.

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