«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение

Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.

В ролике женщина просыпается после девичника, садится в машину и едет по Санкт-Петербургу на свадьбу с Сергеем Шнуровым под песню со строчками «За рулем кабриолета я врубаю Летова». По пути она случайно крадет банкомат.

В начале музыкального видео демонстрируется новый логотип «Ленинграда», разработанный студией Артемия Лебедева. Ранее в мае Шнуров посвятил лого матерную песню про «пипу с кипой».

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