Шнуров спел про «пипу с кипой» и представил логотип «Ленинграда» от Лебедева

Музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram клип, посвященный новому логотипу группы «Ленинград» от студии Артемия Лебедева. Ролик сопровождается матерной песней, в которой артист интересуется, «залупили ли вы пипу, нацепили ли вы кипу».

Новое лого группировки представляет собой вариацию написания буквы «Л». На сайте студии Артемия Лебедева вместо описания проекта указано: «И так все понятно».

20 марта стало известно, что стадионный тур группы «Ленинград» в 2019 году будет последним.

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