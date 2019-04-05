Шнуров посвятил стихотворение общемировому политическому цирку

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором сравнил мировую политику и ее лидеров с цирком. Произведение он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 5 апреля.

По его словам, главы государств выступают как звери на сцене и решают, кто кого «отмутузит». Он назвал президента США Дональда Трампа великим шоуменом, который всегда появляется в сопровождении леди.

В цирке общемировом

Выясняют, кто кого

Понятийно отмутузить,

И порвать, как грелку Тузик

Может. И на представлении

Тигры, клоуны, тюлени,

Выступают ***** [круто]

Обезьянки, акробаты.

Дирижер взмах показал,

И затих в секунду зал...

Под литавры и свет рамп,

На арену вышел Трамп!

Артист также упомянул российского президента Владимира Путина, казненного правителя Ирака Саддама Хусейна, президента Северной Кореи Ким Чен Ына, умершего палестинского лидера Ясира Арафата, главу Сирии Башара Асада и факира — так в цирке называют людей, чьи номера связаны с демонстрацией нечувствительности тела к боли. По мнению певца, люди в восторге от того, какое шоу разыгрывают политики, поэтому «завтра все придут опять».

Тут-то и пошла потеха.

Смотрим.

Больше делать ***** [нечего].

Он как шоумен велик.

Развевается парик.

С ним всегда выходит леди.

Путин скачет на медведе,

А под куполом, для дам,

Синенький висит Саддам.

И на зависть остальным,

Гирей машет Ким Чен Ын.

Глянь, в углу опять засада,

Притаилась на Асада.

Нацепили на лопату

Чучело из Арафата.

На себя канаты тянет

Трамп, а с ним израильтяне.

Им препятствует факир,

Он кричит: «Башка секир!»

И в восторге публика!

Шоу за три рублика,

А работают на пять!

Завтра все придут опять.

4 марта стало известно, что Партия ветеранов России требует исключить Шнурова из общественного совета комитета по культуре при Госдуме. Поводом для недовольства послужили резкие высказывания артиста о Москве и Санкт-Петербурге, которые он сравнил с детородными органами.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!