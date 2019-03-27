Продюсер «Ласкового мая» потребовал отправить Шнурова в психбольницу

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подал заявление в полицию против музыканта Сергея Шнурова, который обвинил его в призывах к насилию. Об этом сообщает телеканал «360» в среду, 27 марта.

«О каком насилии вы вообще говорите? Если он говорит, что он, питерец, насилует москвичей. Он нас называет женским половым органом. Себя называет мужским органом», — отметил Разин. Он добавил, что показал пожилой соседке концерт музыканта, и та испытала шок.

Как передает РИА Новости, Разин обратился в правоохранительные органы, чтобы привлечь исполнителя к уголовной ответственности по статье о хулиганстве.

Продюсер также отметил, что певца нужно отправить в психиатрическую лечебницу, а не в общественный совет комитета по культуре при Госдуме, в котором Шнуров состоит с 26 января. Кроме того, он назвал артиста «трусом и негодяем», зарабатывающим деньги на жителях столицы.

Ранее в среду стало известно, что адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку высказываний Разина. Поводом стало обещание продюсера в Instagram выплатить «премию» в размере пяти миллионов рублей и предоставить последующую защиту в суде «тому из коренных москвичей, кто любит Москву и разобьет этому подонку [Шнурову] рожу». Позднее пост был удален.

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