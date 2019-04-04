Партия ветеранов задумала изгнать Шнурова из Госдумы

Партия ветеранов России считает, что музыканта Сергея Шнурова необходимо исключить из общественного совета комитета по культуре при Госдуме. Об этом сообщает издание «Ридус» в четверг, 4 апреля.

Поводом для недовольства послужили резкие высказывания артиста о крупнейших российских городах. «Ленинград пережил блокаду, Москва — город-герой: как их можно сравнивать с детородными органами? Это просто наглость — неприлично, похабно, очень низко», — заявил председатель партии Ильдар Резяпов.

Он добавил, что организация уже отправила обращение главе комитета Елене Ямпольской. Кроме того, готовятся заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

При этом Резяпов признал, что в городах имеются проблемы. Он указал на то, что в Санкт-Петербурге не убирают снег и сосульки, а в Москве запустили реновацию.

Ранее в шоу «Z+» Шнуров сравнил Москву с женским половым органом, а Санкт-Петербург — с мужским. После этого выпуска руководство футбольного клуба «Зенит» приняло решение о закрытии и переформатировании видеоканала, а продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин призвал «разбить рожу этому подонку» и подал против Шнурова заявление в полицию, чтобы привлечь исполнителя к уголовной ответственности по статье о хулиганстве.

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