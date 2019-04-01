Королева и Шнуров обменялись матерными стихами об экстремизме «Маленькой страны»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное признанию экстремистской на Украине песни «Маленькая страна» Наташи Королевой. Произведение появилось в Instagram-аккаунте артиста.

«Отравили, не спасет нас клизма.

Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,

Находясь под гнетом экстремизма,

Русской термоядерной попсы.

Зарывать пора уже таланты,

В землю, как отходы от АЭС.

Мы мутанты, со времен Антанты,

Излучаем сущностный регресс», — написал Шнуров.

Далее артист призвал перестать сочинять попсовые композиции, поскольку творческая почва в России «радиоактивна».

«Из отходов производства Илиада

Не выходит. А выходит песня,

Странная, как гриб лиловый. Филя

Здесь король! И хоть совсем убейся,

Нам не прыгнуть за пределы стиля.

Стиль попсовый, это стиль России.

Реализм, как есть, на автомате.

Песенок, ребятушки, просили?

Ну? А **** [что же] делать? Если надо, нате!» — добавил автор.

Музыкант подчеркнул, что поп-композиции — отражение «пятиэтажного бытия» россиян, отравленного ландшафта и пейзажа. В комментариях к посту Шнурова Наташа Королева также написала нецензурное стихотворение, частично на украинском языке:

«Ой Серожа, и не говори,

Я сама тихонечко **** [ошарашена],

Как из доброй "Маленькой страны"

СБУ решило сделать зверя,

Видно з глузду з’iхали вони (укр. «сошли с ума» — прим. «Ленты.ру»)!!!»

В конце марта Королева, отвечая на вопрос, почему ей запрещен въезд на Украину на пять лет, заявила: «Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму».

Наташа Королева родилась в Киеве в 1973 году. В 2004-м получила звание заслуженной артистки России. С октября 2016 года ей закрыт въезд на Украину.

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