Королева и Шнуров обменялись матерными стихами об экстремизме «Маленькой страны»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное признанию экстремистской на Украине песни «Маленькая страна» Наташи Королевой. Произведение появилось в Instagram-аккаунте артиста.
«Отравили, не спасет нас клизма.
Я не ссал, и ты, дружок, не ссы,
Находясь под гнетом экстремизма,
Русской термоядерной попсы.
Зарывать пора уже таланты,
В землю, как отходы от АЭС.
Мы мутанты, со времен Антанты,
Излучаем сущностный регресс», — написал Шнуров.
Далее артист призвал перестать сочинять попсовые композиции, поскольку творческая почва в России «радиоактивна».
«Из отходов производства Илиада
Не выходит. А выходит песня,
Странная, как гриб лиловый. Филя
Здесь король! И хоть совсем убейся,
Нам не прыгнуть за пределы стиля.
Стиль попсовый, это стиль России.
Реализм, как есть, на автомате.
Песенок, ребятушки, просили?
Ну? А **** [что же] делать? Если надо, нате!» — добавил автор.
Музыкант подчеркнул, что поп-композиции — отражение «пятиэтажного бытия» россиян, отравленного ландшафта и пейзажа. В комментариях к посту Шнурова Наташа Королева также написала нецензурное стихотворение, частично на украинском языке:
«Ой Серожа, и не говори,
Я сама тихонечко **** [ошарашена],
Как из доброй "Маленькой страны"
СБУ решило сделать зверя,
Видно з глузду з’iхали вони (укр. «сошли с ума» — прим. «Ленты.ру»)!!!»
В конце марта Королева, отвечая на вопрос, почему ей запрещен въезд на Украину на пять лет, заявила: «Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму».
Наташа Королева родилась в Киеве в 1973 году. В 2004-м получила звание заслуженной артистки России. С октября 2016 года ей закрыт въезд на Украину.