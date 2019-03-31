Песню «Маленькая страна» Наташи Королевой признали экстремистской на Украине

Певица Наташа Королева заявила, что ее композицию «Маленькая страна» признали экстремистской на Украине. Такие выводы, по ее словам, сделала служба безопасности страны (СБУ). Об этом исполнительница заявила в программе «Международная пилорама» на НТВ.

Ведущий Тигран Кеосаян поинтересовался у артистки, чем она насолила Киеву, что ей запрещен въезд на родину на пять лет.

«Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать», — объяснила Королева.

Певице не разрешают посещать Украину с октября 2016 года. СБУ сделала исключение только один раз, в январе 2017-го — тогда исполнительница прилетела в Киев на похороны бабушки.

Наташа Королева — российская эстрадная певица украинского происхождения, заслуженная артистка России. Ее мать Людмила Ивановна Порывай является заслуженной артисткой Украины.

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