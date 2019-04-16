Шнуров написал стихотворение о пожаре в Нотр-Даме

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное пожару в соборе Парижской Богоматери. Произведение на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте во вторник, 16 апреля.
Артист отметил, что «перформанс удался на славу», и увидел в истекающих лавой и искрами скульптурах «символ смены вех».
Перформанс удался на славу,
Как символ новой смены вех.
Скульптуры истекали лавой
И искры устремлялись вверх,
С собою унося, что было,
Клубами дыма и огня.
Во второй части своей работы лидер «Ленинграда» пояснил, что в масштабах истории случившееся — «фигня», а причиной ЧП, по мнению певца, стал «художник случай».
При этом Шнуров отметил, что общество шокировано пожаром, и от новостей о загоревшемся соборе в горле «застрял комок».
Ржала истории кобыла
Над тем, что все это фигня.
Открылись рты и стыли души,
У общества застрял комок.
Художник случай. Просто лучше
Он, правда, выдумать не мог.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате инцидента были уничтожены часы, шпиль и большая часть кровли. Огонь потушили лишь утром 16 апреля.
Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов города. На его строительство ушло почти 200 лет.