Шнуров написал стихотворение о пожаре в Нотр-Даме

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное пожару в соборе Парижской Богоматери. Произведение на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте во вторник, 16 апреля.

Артист отметил, что «перформанс удался на славу», и увидел в истекающих лавой и искрами скульптурах «символ смены вех».

Перформанс удался на славу,

Как символ новой смены вех.

Скульптуры истекали лавой

И искры устремлялись вверх,

С собою унося, что было,

Клубами дыма и огня.



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Во второй части своей работы лидер «Ленинграда» пояснил, что в масштабах истории случившееся — «фигня», а причиной ЧП, по мнению певца, стал «художник случай».

При этом Шнуров отметил, что общество шокировано пожаром, и от новостей о загоревшемся соборе в горле «застрял комок».

Ржала истории кобыла

Над тем, что все это фигня.

Открылись рты и стыли души,

У общества застрял комок.

Художник случай. Просто лучше

Он, правда, выдумать не мог.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В результате инцидента были уничтожены часы, шпиль и большая часть кровли. Огонь потушили лишь утром 16 апреля.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов города. На его строительство ушло почти 200 лет.

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