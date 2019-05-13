Шнуров возрадовался трем россиянам в десятке богатейших людей Великобритании

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное рейтингу самых богатых людей Великобритании, в который в 2019 году попали три гражданина России. Произведение артиста появилось в его Instagram-аккаунте.

В стихотворении Шнуров иронично рассказал, как простые россияне в маршрутках и метро патриотично радуются тому, что их сограждане оказались среди британских «богатеев».

«И получайте в ответ англичанине!

В список заехали аж целых трое!

Когда вернутся? Мы бы их покачали

И по звезде им бы дали Героя.

Наше свободное славят отечество,

Средь Альбиона вязких туманов!

Три наших парня! Знай человечество

Их — Абрамович, Фридман, Усманов!»

12 мая сообщалось, что в рейтинге самых богатых людей Великобритании газеты The Sunday Times значатся бизнесмены Алишер Усманов (восьмое место, 14,6 миллиарда долларов), Роман Абрамович (девятое место, 14,5 миллиарда долларов) и Михаил Фридман (десятое, последнее место, 14,1 миллиарда долларов).

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