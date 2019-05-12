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В десятку богатейших людей Великобритании вошел еще один россиянин

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Бизнесмен Михаил Фридман

Газета The Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых людей Великобритании.

В список впервые попал российский бизнесмен Михаил Фридман. Он замыкает первую десятку рейтинга. Издание оценивает его состояние в 10,9 миллиарда фунтов стерлингов (14,1 миллиарда долларов). Фридман — совладелец «Альфа-Групп», а также обладатель доли в крупнейшей нефтегазовой компании Европы.

Помимо Фридмана в список входят еще двое россиян. На девятом месте рейтинга — Роман Абрамович с состоянием 11,2 миллиарда фунтов стерлингов (14,5 миллиарда долларов). Он улучшил свою позицию по сравнению с прошлым годом и поднялся с 13-й строчки. За год его состояние выросло на 1,8 миллиарда фунтов.

Самую высокую позицию в рейтинге среди россиян занимает бизнесмен Алишер Усманов. Издание поместило его на восьмое место с состоянием в 11,3 миллиарда фунтов (14,6 миллиарда долларов). По сравнению с прошлым годом состояние предпринимателя увеличилось на 783 миллиона фунтов, однако позиция в списке не изменилась.

В апреле Абрамович, Усманов и Фридман вошли в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал иначе оценил состояние предпринимателей: Фридман занял седьмое место рейтинга с состоянием 15 миллиардов долларов, Усманов расположился на девятой строчке (12,6 миллиарда), Абрамович замывает десятку (12,4 миллиарда).

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