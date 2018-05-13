Усманов сдал позиции в рейтинге богатейших жителей Великобритании

Российский предприниматель Алишер Усманов потерял три позиции в рейтинге самых богатых жителей Великобритании по версии The Sunday Times. Об этом пишет The Sun.

The Sunday Times оценивает состояние Усманова 10,55 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 14,2 миллиарда долларов). За год капитал бизнесмена сократился на 1,2 миллиарда фунтов, из-за чего он откатился с пятого места на восьмое.

В рейтинг также вошел другой российский миллиардер, владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович. Как и годом ранее, он занял 13 место, его состояние оценивается в 9,33 миллиарда фунтов (12,5 миллиарда долларов).

На первую позицию The Sunday Times поставила главу нефтехимической компании Ineos Джима Рэтклиффа (Jim Ratcliffe) с капиталом в 21 миллиард фунтов, на втором месте бизнесмены индийского происхождения Шри и Гопи Хиндуя, у которых около 20,6 миллиарда фунтов. Тройку богатейших людей Великобритании замыкает американский предприниматель Леонард Блаватник, у него 15,2 миллиарда фунтов.

В рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes Усманов занимает 10 место. В Великобритании ему принадлежит несколько объектов недвижимости, а также 30 процентов акций лондонского «Арсенала». Свое состояние предприниматель сделал на производстве стали, добыче полезных ископаемых и инвестициях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!