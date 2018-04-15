Великобритания ударит по активам российских олигархов

Власти Великобритании готовят меры против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Об этом газете The Sunday Times рассказал источник в британском правительстве.

По его данным, Лондон в ближайшее время примет меры финансового характера в отношении российских олигархов, имеющих тайные активы в Соединенном Королевстве.

Помимо этого, сообщается, что британские спецслужбы узнали о готовящейся провокации российских хакеров, направленной против высокопоставленных лиц страны. Хакеры якобы подготовили компромат на политическую элиту королевства и намерены его опубликовать. Предполагаемая атака готовится в качестве ответа на участие Великобритании в ударах по Сирии вместе с США и Францией, отмечает издание.

Доклады о возможности публикации компрометирующих материалов на членов британского правительства российскими хакерами премьер-министр страны Тереза Мэй получала неоднократно с момента отравления в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Также в Лондоне готовятся к кибератакам на ключевые объекты инфраструктуры государства. Отмечается, что британские спецслужбы при участии Центра правительственной связи и Минобороны разрабатывают ответные меры и будут готовы атаковать российские компьютерные сети.

14 апреля военные США, Великобритании и Франции выпустили по территории Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля». Налету подверглись как военные, так и гражданские объекты.

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