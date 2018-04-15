Великобритания объяснила удар по Сирии

Целью удара Великобритании, США и Франции по Сирии не был срыв стратегических планов России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает Financial Times.

«Речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну, не о смене режима. Речь идет о забастовке, которая не усиливает напряженность в регионе», — отметил министр.

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По словам Уильямсона, Великобритания предпочла бы, чтобы Россия использовала свое влияние и оказала давление на сирийским режим. «Так он навсегда прекратит незаконное использование химического оружия», — добавил политик.

Ранее, 14 апреля, вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили по территории Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Налету подверглись как военные, так и гражданские объекты.

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