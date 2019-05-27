Шнуров ответил в стихах на заявление РПЦ о нехватке храмов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение-ответ на заявление Русской православной церкви (РПЦ) о нехватке храмов. Произведение артиста появилось в его Instagram-аккаунте.

Музыкант отреагировал на слова о том, что в среднем РПЦ строит три храма в сутки, но при этом зданий все еще не хватает, особенно в таких городах, как Новосибирск, Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург и Благовещенск.

На небе, как известно, Трое:

Отец, Сын и, конечно, Дух.

Им на земле хоромы строят,

Имея почести в виду.

За сутки три, что символично

И даже канонично строго.

Пусть не хватает нам жилищ, но

Где же Богу жить, ей-богу.

Больницы, школы, даже скверы

Пусть погодят, это не к спеху

Нам тут без православной веры

Болеть, гулять, работать ***** [нет нужды].

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, новые здания возводятся не из-за избытка денег, а потому что «народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».

Ранее весной Шнуров написал стихотворение, посвященное протестам против строительства храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

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