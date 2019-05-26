Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки. Его слова передает «Интерфакс» в воскресенье, 26 мая.

«Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», — отметил предстоятель РПЦ на освящении храма Всех Святых в Страсбурге.

Материалы по теме «Кадят и называют это спасением» Эти школьники стали лучшими в изучении православия. Что они думают о вере и мракобесии

Так, по расчетам РПЦ, за последние десять лет в России появилось 30 тысяч храмов. По мнению патриарха, «в нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу».

В мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства собора святой Екатерины, который планируют возвести к празднованию 300-летия города в 2023 году. Горожане прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, валили забор на стройплощадке, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам от 2 до 15 суток. Исследователи ВЦИОМ выяснили, что более двух третей жителей Екатеринбурга (74 процента) против строительства храма в городском сквере. Екатеринбургская епархия попросила отложить минимум на месяц проведение опроса о месте строительства храма святой Екатерины для «успокоения» граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!