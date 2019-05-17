Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал еще одного задержанного на протестной акции против строительства храма на месте сквера в центре города, сообщает ТАСС.

«Решение — пять суток ареста по статье 20.21 КоАП ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения")», — сказали агентству в пресс-службе суда.

Таким образом, число арестованных увеличилось до 30 человек. Всем им назначено наказание от двух до 15 суток административного ареста по статьям о мелком хулиганстве, неповиновении полиции, появлении в пьяном виде в общественном месте или нарушении порядка проведения митингов. ТАСС указывает, что за четыре дня протестов было задержано 96 граждан.

Акции против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины в зеленой зоне в центре Екатеринбурга начались 13 мая и продолжались последующие несколько дней. Протестующие несколько раз прорывались на стройплощадку, вступали в сопротивление с охранниками и силовиками. Областные власти согласились остановить стройку и провести опрос населения, когда президент Владимир Путин сказал, что надо учитывать общественное мнение. Позднее глава города Александр Высокинский сообщил, что забор вокруг будущего храма убирать не будут.

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