Остановлено строительство храма в центре Екатеринбурга

Строительство храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга приостановлено и не будет возобновлено, пока не будут известны результаты опроса горожан о судьбе этой территории. Об этом заявил глава города Александр Высокинский, сообщает ТАСС.

«Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения», — сказал мэр во время посещения акции протеста противников храма.

Ранее 16 мая президент Владимир Путин высказал мнение, что в ситуации вокруг постройки собора надо учитывать мнение местных жителей. После этого областные власти согласились провести опрос совместно с фондом «Социум».

Протесты против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины, который чиновники хотят достроить к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, начались 13 мая и длятся уже несколько дней. Активисты прорывались на стройплощадку, происходили столкновения с охранниками и силовиками. Более 20 человек приговорены к административным арестам, полиция ходит по школам и колледжам и проводит с учащимися профилактические беседы.

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