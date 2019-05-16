В Екатеринбурге арестовали более 20 участников протеста против храма

В Екатеринбурге арестован 21 участник акций протеста против строительства храма. Они получили сроки от двух до десяти суток, сообщает «Интерфакс».

В суд было передано 24 материала на задержанных, два из них отложены и по одному прекратили производство. Как рассказали агентству в пресс-службе городского управления здравоохранения, за медпомощью после несанкционированной акции никто не обращался.

Акции протеста против строительства храма святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы начались в понедельник, 13 мая, в центре Екатеринбурга, и продолжились на следующий день. Участники дважды валили забор на стройплощадке и прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер. По разным оценкам, протестующих было от нескольких сотен до двух тысяч.

Согласно данным на 15 мая, полиция задержала 26 участников акции против возведения собора. 14 мая сообщалось о 23 задержанных.

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