Подсчитано число задержанных во время протеста против храма в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга задержала 26 участников акции против строительства храма на месте сквера в центре города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства общественной безопасности Свердловской области.

«По итогам акции задержаны 26 человек», — сказано в сообщении ведомства. Другие подробности агентство не приводит.

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Вечером во вторник, 14 мая, агентство писало о трех пострадавших во время акции. Также по итогам того дня городские власти отчитались о 23 задержанных.

Акции протеста против строительства храма святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, и продолжились на следующий день. Их участники два раза валили забор на стройплощадке и прорывались на охраняемую территорию, требуя сохранить зеленую зону. По разным оценкам, недовольных граждан насчитывалось до двух тысяч. Губернатор Евгений Куйвашев предлагал сторонам конфликта начать конструктивный диалог. После переговоров власти объявили, что строительство храма продолжится.

Собор святой великомученицы Екатерины собираются возвести к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие Екатеринбурга. Из-за протестов горожан его строительство дважды переносилось.

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