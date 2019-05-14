За соблюдением прав протестующих против храма россиян проследят

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова будет следить за ситуацией в Екатеринбурге, где с 13 мая проходят стихийные акции против строительства православного храма в сквере в центре города. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Москальковой, ей пока не поступало обращений от екатеринбургского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, «очень сильного уполномоченного», но она пообещала, что возьмет ситуацию «на вооружение» и проработает этот вопрос.

Акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы начались в понедельник, 13 мая. Тогда сотни возмущенных горожан повалили окружающий площадку забор, прорвались на охраняемую территорию, окружили палатку с охранниками и начали водить вокруг них хоровод.

Во вторник, 14 мая, ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что там следят за акциями протеста, но отметил, что не знает деталей происходящего.

В марте жители Екатеринбурга попросили состоятельных граждан со всей России стать «героями и благодетелями», взяв в аренду сквер, где планируется построить храм святой Екатерины. Ожидалось, что на аукцион выставят аренду 5,5 гектара земли.

Собор святой великомученицы Екатерины собираются возвести к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. За последние несколько лет место строительства храма переносилось дважды из-за протестов горожан.

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