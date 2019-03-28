Российский город попросил миллионеров спасти сквер от православного храма

Состоятельных граждан со всей России призвали «стать героем Екатеринбурга и его благодетелем», взяв в аренду сквер, на территории которого городские власти планируют построить храм Святой Екатерины. Об этом написал в своем Facebook активист движения «За парки и скверы» Дмитрий Москвин.

Аукцион, на котором в качестве лота будет выставлена аренда 5,5 гектар сквера на Октябрьской площади, состоится 11 апреля. В феврале 2019 года данный участок перевели в «зону объектов религиозного назначения». Это значит, что арендатор сможет построить там только церковь, собор, храм, часовню, монастырь, мечеть или молельный дом.

«Стартовая цена равнозначна стоимости однокомнатной квартиры в центре города (3,415 миллиона рублей). […] Мы обращаемся к людям с высокими доходами — не важно, живете вы в Екатеринбурге или нет. Примите участие в аукционе!» — призвал активист.

В комментариях Москвину предложили написать проживающему в Лондоне бизнесмену Евгению Чичваркину или организовать сбор средств. Екатеринбургский предприниматель Антон Баков пообещал дать «немного», если активисты начнут собирать деньги.

Юрист Евгений Осинцев отметил, что в аукционе теоретически может участвовать каждый житель города, пишет Strelka Mag. Однако арендатор должен освоить земельный участок по целевому назначению за 4,5 года. Если этого сделано не будет, администрация может расторгнуть договор досрочно.

Собор святой великомученицы Екатерины планируется возвести к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. За последние несколько лет место строительства храма переносилось дважды из-за протестов горожан.

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