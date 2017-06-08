Патриарх Кирилл заявил о недостаточности 200 новых храмов в Москве  

Столичным верующим недостаточно строительства 200 новых храмов. Об этом глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил на встрече с главами дипмиссий стран Латинской Америки в Москве, передает «Интерфакс».

«Мы только открываем храм, а там уже места нет», — отметил он.

По словам Кирилла, со времени старта инициированной им программы «200 храмов» в городе построено 40 церквей.

В феврале 2016 года председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предложил строить храмы на месте снесенных в Москве торговых точек. «И будет этот участок территории благоустроен, там будет всегда прекрасный садик, там могут мамочки с детьми в нашем таком подвижном городе отдыхать», — отметил священник.

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В 2015 году начались акции протеста на северо-востоке Москвы против храма в парке «Торфянка». Митингующие останавливали строительную технику. В потасовки с ними вступали члены православного движения «Сорок сороков». В итоге столичная градостроительно-земельная комиссия признала возведение храма нецелесообразным.

Программа «200 храмов» запущена в 2011 году. Обоснованием для проекта стало то, что в Москве наименьшее среди прочих регионов России количество таких учреждений в пересчете на число исповедующих православие горожан. При этом церкви, по расчету РПЦ, должны располагаться в шаговой доступности от места проживания верующих.