В Кремле отреагировали на акции протеста в Екатеринбурге

В Кремле следят за акциями протеста из-за строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС во вторник, 14 мая.

«Мы видим сообщения СМИ на этот счет, знакомимся с этими сообщениями», — сказал он.

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Песков отметил, что не знает деталей происходящего, поэтому не готов оценивать действия местных властей по урегулировании ситуации.

Накануне в Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста. Митингующие требовали сохранить сквер у Театра драмы, на месте которого хотят построить собор святой великомученицы Екатерины к 300-летию города в 2023 году. По разным оценкам, количество протестующих составляло от нескольких сотен до двух тысяч человек.

Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал стороны выйти на разговор. Обсуждение он предложил организовать в его кабинете. Глава региона подчеркнул, что уличные конфликты ничего не решат.

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