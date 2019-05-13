Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма

Жители Екатеринбурга повалили забор в сквере у Театра драмы, где в ночь на 13 мая началось строительство храма Святой Екатерины. По данным URA.RU, активисты выступают против возведения собора в сквере.

Сотни возмущенных горожан прорвались на охраняемую территорию, затем окружили палатку с охранниками и начали водить вокруг них хоровод, выкрикивая фразу «Мы за сквер». Источник издания отметил, что полиция пока не намерена задерживать протестующих.

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Часть активистов установила возле стройплощадки палатки и собралась там заночевать.

Как пишет «E1», горожане потребовали появления на площадке мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Однако заместитель главы города Екатерина Куземка заявила, что Высокинский находится на совещании и пробудет там до ночи, поэтому прийти в сквер не сможет.

В марте жители Екатеринбурга попросили состоятельных граждан со всей России стать героями и благодетелями, взяв в аренду сквер, где планируется построить храм Святой Екатерины. Ожидалось, что на аукцион выставят аренду 5,5 гектара земли на Октябрьской площади города.

Собор святой великомученицы Екатерины собираются возвести к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. За последние несколько лет место строительства храма переносилось дважды из-за протестов горожан.

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