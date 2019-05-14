Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на переговоры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен организовать переговоры между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом глава региона написал во вторник, 14 мая, в своем Instagram.
«Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре», — написал он.
По пять представителей от каждой из сторон губернатор будет ждать в своем кабинете днем 14 мая. По его словам, он понимает взгляды как протестующих, так и верующих. Однако, подчеркнул Куйвашев, «уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему».
Вечером 13 мая в Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста за сохранение сквера у Театра драмы. Митингующие снесли временный забор, который был поставлен на месте стройки. Данные о числе протестующих разнятся
Собор святой великомученицы Екатерины планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Начало работ неоднократно откладывалось из-за протеста местных жителей.