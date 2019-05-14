Уральский Халк из UFC открестился от разгона протестующих в Екатеринбурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Иван Штырков рассказал об акции протеста в ночь на 14 мая в Екатеринбурге. Его слова приводит «Р-Спорт».

30-летний тяжеловес подчеркнул, что не участвовал в разгоне протестующих. Штырков вместе с другими бойцами академии «Русской медной компании» (РМК) помогал восстановить ограждение территории. По словам спортсмена, всего от академии присутствовало лишь десять человек. «Ни о каких конфликтах или угрозах со стороны нашей команды в сторону жителей речи быть не может. Их не было. Там кроме нас были и другие», — заявил он.

13 мая протестующие против строительства храма в центре Екатеринбурга прибыли в сквер, где планируется возведение объекта. Стихийная акция протеста продолжалась и ночью. Протестующие снесли заграждения и отказывались покидать сквер. По свидетельствам некоторых участников протеста, спортсмены академии РМК были привлечены к разгону митингующих. По итогам случившегося губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал стороны конфликта провести встречу у него в кабинете.

Собор святой великомученицы Екатерины планируется построить на месте сквера у Театра драмы к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Начало работ многократно откладывалось из-за несогласия местных жителей.

Штырков — действующий спортсмен Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его дебют на турнире в Санкт-Петербурге сорвался. Выступая в российских промоушенах тяжеловес не потерпел ни одного поражения. Боец, известный по прозвищу Уральский Халк, провел 16 поединков и одержал 15 побед. Один поединок с его участием завершился вничью.

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