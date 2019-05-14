Сотни россиян снова снесли забор у стройплощадки храма

В Екатеринбурге, где горожане протестуют против строительства храма на месте сквера, снова повалили забор на стройплощадке. Об этом сообщает URA.RU.

По информации издания, собравшиеся пытаются разломать ограждение на части, но на саму территорию не заходят. «Охранники стройплощадки пытаются его восстановить. Но часть забора оттащили в сторону и скинули в реку», — рассказал корреспондент.

Акции протеста против строительства храма на месте сквера в центре города начались в понедельник, 13 мая. Недовольные горожане повалили забор и прорвались на охраняемую территорию, после чего начали водить хоровод вокруг палатки охранников. По разным оценкам, протестующих было от нескольких сотен до двух тысяч.

14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за акциями протеста. Он отметил, что не в курсе деталей происходящего. Ситуацию также прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она рассказала, что ей пока не поступали обращения, но она будет следить за ситуацией.

В марте жители Екатеринбурга попросили состоятельных граждан со всей России стать «героями и благодетелями», взяв в аренду сквер, где планируется построить храм святой Екатерины. Ожидалось, что на аукцион выставят аренду 5,5 гектара земли.

Собор святой великомученицы Екатерины планируют возвести к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. За последние несколько лет место строительства храма переносилось дважды из-за протестов горожан.

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