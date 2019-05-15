Лидер группы «Чайф» призвал протестующих в Екатеринбурге к объективности

В ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины есть явные признаки манипуляций массами. Такое мнение высказал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин екатеринбургскому изданию Е1.RU, комментируя конфликт между противниками и сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге.

Казалось бы, отметил он, все хорошо, люди отстаивают свое мнение, но есть моменты, которые смущают. Артист подчеркнул, что храмы в городе строили всегда, но активное противостояние получилось только нынче. Это, по его словам, значит, что появились некие силы, кому это понадобилось именно сейчас. «Я не возьмусь утверждать, кто заказчик этих манипуляций и какова конечная цель, это не моей компетенции задача, но чьими руками это делается, вполне очевидно», — сказал артист.

По словам Шахрина, в числе таких манипуляторов может быть несколько категорий людей. Во-первых, профессиональные политтехнологи, чья работа — влиять на настроение людей в пользу того или иного заказчика. «Это очень циничная братия, они могут отчаянно «топить» за абсолютно противоположные мировоззрения. Кто заплатил, тот и молодец», — говорит он.

Также среди участников конфликта могут быть «люди с политическими амбициями, зарабатывающие себе будущий избирательный электорат». Еще одна категория — это блогеры, жаждущие славы. «Времена сейчас для блогеров тяжелые: слишком много их развелось и все хотят подписчиков и лайков, которые потом можно монетизировать. Поэтому сидеть перед монитором уже не актуально, надо сидеть на дереве в окружении полиции и еще желательно с трусами на голове», — говорит Шахрин.

Еще одна категория участников протестов — артисты, музыканты и другие публичные личности. «Помимо искренних убеждений участие в протесте — это еще и возможность засветиться перед потенциальной публикой и представителями СМИ. Артистов не осуждаю, сам бываю на разных мероприятиях. Тут каждый выбирает сам», — комментирует артист.

Также, по его словам, есть еще небольшая группа «профессиональных оппозиционеров», которые, как та Баба-яга, всегда против. «Но это уже почти диагноз, они бескорыстны, они просто так живут — в вечном протесте», — уверен он.

Артист подчеркивает, что он не против активного гражданского общества и искренне уважает «почти всех людей, выходящих на улицу отстаивать свое мнение». «Тут главное — не затоптать толпой желание делать что-то полезное для города и уже сделанные дела тех людей, кто действительно что-то делает. Делает своими руками и на свои деньги. Я бы поддержал противников застройки, если бы на этом месте собрались строить экологически опасное производство. Я призываю быть объективными в реальных оценках городской жизни. Нам необходимо наше городское мирное гражданское общество», — добавил Шахрин.

Акции протеста против строительства храма святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, и продолжились на следующий день. Их участники два раза валили забор на стройплощадке и прорывались на охраняемую территорию, требуя сохранить зеленую зону. По разным оценкам, недовольных граждан насчитывалось до двух тысяч.

Губернатор Евгений Куйвашев предлагал сторонам конфликта начать конструктивный диалог. После переговоров власти объявили, что строительство храма продолжится.

Собор святой великомученицы Екатерины собираются возвести к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие Екатеринбурга. Из-за протестов горожан его строительство дважды переносилось.