Участника протеста против храма в Екатеринбурге арестовали на пять суток

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил к пяти суткам административного ареста одного из участников акции против строительства храма на месте сквера в центре города, сообщили «Интерфаксу» в суде.

В среду днем, 15 мая, материалы дел начали поступать в суд. Сейчас в производстве находятся десять административных дел против манифестантов. Предположительно, их число может увеличиться.

Материалы по теме «Они плюют на нас каждый день» Зачем РПЦ строит храмы там, где люди не желают их видеть

Ранее сообщалось о 26 задержанных в ходе протестов и трех пострадавших.

Протесты за сохранение сквера и против строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая. На следующий день они продолжились, горожане дважды валили забор на стройплощадке, прорывались на охраняемую территорию и водили там хоровод. По разным оценкам, протестующих было от нескольких сотен до двух тысяч. Губернатор Евгений Куйвашев предлагал сторонам конфликта начать конструктивный диалог, однако после переговоров чиновники заявили, что строительство храма продолжится.

Строительство собора святой великомученицы Екатерины планируют завершить к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



