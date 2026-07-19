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20:38, 19 июля 2026Россия

После отравления 79 человек на базе отдыха в Ставрополье нашли санитарные нарушения

На базе отдыха «Золотые пески» нашли санитарные нарушения после отравления 79 человек
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

После массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае нашли санитарные нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

Речь идет об учреждении «Золотые пески» в Новоселицком округе, где, по данным местного минздрава, пострадало 79 человек, включая 25 детей. При этом госпитализированы оказались 53 человека.

«По результатам лабораторных исследований биологического материала от граждан, а также проб готовых блюд и смывов с объектов окружающей среды, отобранных на пищеблоке гостиничного комплекса, выделен возбудитель — бактерии рода Salmonella. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в деятельности ГК "Золотые пески" выявлены нарушения требований санитарного законодательства», — говорится в заявлении пресс-службы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

Ранее в июле председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу о массовом отравлении гостей на базе отдыха в Ставропольском крае.

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