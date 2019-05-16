Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей. Об этом он заявил на Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ, который проходит в Сочи. Трансляцию мероприятия в четверг, 16 мая, ведет телеканал «Россия-24».

«Если это мнение действительно местных жителей, а не записных активистов, которые откуда-то приехали пошуметь и себя попиарить, то надо обязательно его учитывать», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Кроме того, по словам российского лидера, чтобы решить вопрос в интересах всех проживающих в данном районе людей, следует провести опрос, результаты которого бы продемонстрировали мнение большинства, которому меньшинство должно подчиниться.

Однако в таком случае интересы меньшинства также должны быть учтены.

«Нужно не перетягивать канат, не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. Власти города должны найти оптимальное для проживающих там людей решение», — сказал Путин, отметив, что, если храм все-таки будет построен, застройщикам следует разбить сквер в другом месте.

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Ранее 16 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают оправданным силовой сценарий при провокациях в Екатеринбурге. «Там тоже не обошлось без тех, кто провоцирует, это вызывает соответствующие действия силовых ведомств. Но там идет и разъяснительная работа», — сказал он.

Акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, и продолжились на следующий день. Собор собираются возвести к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие Екатеринбурга. Из-за неодобрения местных жителей работы неоднократно переносились.

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