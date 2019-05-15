В Кремле оценили работу властей Екатеринбурга с протестующими против храма

Местные власти корректно ведут разговор с населением и строителями храма на месте сквера в центре Екатеринбурга, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом в среду, 15 мая, в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Они (местные власти — прим. "Лента.Ру") предлагали альтернативные площадки для скверов, для отдыха и досуга жителей района. Местные власти пытаются разобраться. По всей видимости, эту работу надо продолжить», — заявил он.

Представитель главы государства также указал на необходимость работы в данной ситуации правоохранительных органов. «Несанкционированные собрания, да еще с действиями, идущими вразрез с законом, — это не то, что можно одобрять», — заметил Песков.

Акции протеста против строительства храма святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, и продолжились на следующий день. Их участники два раза валили забор на стройплощадке и прорывались на охраняемую территорию, требуя сохранить зеленую зону. По разным оценкам, недовольных граждан насчитывалось до двух тысяч. Губернатор Евгений Куйвашев предлагал сторонам конфликта начать конструктивный диалог. После переговоров власти объявили, что строительство храма продолжится.

Ранее в среду сообщалось, что полиция Екатеринбурга задержала 26 участников акции протеста.

Собор святой великомученицы Екатерины собираются возвести к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие Екатеринбурга. Из-за протестов горожан его строительство дважды переносилось.

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