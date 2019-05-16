Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

В Кремле считают оправданным силовой сценарий при провокациях в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в четверг, 16 мая.

«Силовой сценарий оправдан, когда речь идет о провокациях. Там тоже не обошлось без тех, кто провоцирует, это вызывает соответствующие действия силовых ведомств. Но там идет и разъяснительная работа», — сказал он.

Он обратил внимание на большой объем недостоверной информации по проекту. По его словам, из общения с представителем компании-застройщика он выяснил, что план застройки предусматривает строительство храма.

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«Нужно четко знать, что речь идет о работах по благоустройству этой парковой зоны», — добавил он.

Массовые выступления против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, и продолжились на следующий день.

Согласно данным на 16 мая, полиция арестовала 21 участника протестной акции, днем ранее сообщалось о 26 задержанных.

Собор Святой Великомученицы Екатерины собираются возвести к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие Екатеринбурга. Из-за неодобрения местных жителей работы неоднократно переносились.

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