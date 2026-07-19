В Гайане после крушения парома спасли более 60 человек

Власти Гайаны сообщили о спасении 67 человек с опрокинувшегося пассажирского парома

В рамках поисково-спасательных работ с опрокинувшегося у берегов Гайаны пассажирского парома MV Barima спасены 67 человек, в том числе 15 детей. Об этом со ссылкой на министра по общественным работам латиноамериканской страны Хуана Эдгилла пишет Demerara Waves.

В общей сложности на борту судна находились 116 пассажиров и члены экипажа. Об инциденте стало известно поздно вечером в субботу. Обнаружить местонахождение парома удалось после того, как экипаж запустил сигнальные ракеты.

Предварительно, причиной крушения стала очень большая волна, по крайней мере, как говорили все пассажиры, с которыми удалось поговорить спасателям, все произошло внезапно и очень быстро. По словам Эдгилла, власти намерены провести расследование по поводу возможного столкновения с другим объектом.

Парому MV Barima скоро должно было исполниться 90 лет, он был построен в Шотландии в 1939 году. На протяжении многих лет его использовали для рейсов из столицы Джорджтауна в населенный пункт Порт-Кайтума.