Власти Екатеринбурга согласились на опрос по храму

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма на месте городского сквера. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 16 мая.

«Областные власти планируют провести с фондом "Социум" свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный», — сказала заместитель главы города Екатерина Куземка.

Она также уточнила, что согласно данным предыдущих опросов, большинство жителей относятся к строительству храма равнодушно.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин, выступая на Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ, предложил провести опрос среди местного населения. Он подчеркнул, что религиозное сооружение должно объединять людей, а не разъединять.

Массовые акции протеста начались в городе в понедельник, 13 мая. Протестующие мешают строительным работам на площади возле Свердловского театра драмы.

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