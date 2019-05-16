Школьники рассказали о визите полиции после протестов в Екатеринбурге

Полицейские проводят профилактические беседы с учениками школ и колледжей Екатеринбурга и пытаются узнать, кто из них был на акциях протеста против строительства храма на месте сквера в центре города, пишет TJ со ссылкой на трех учащихся.

Один из студентов рассказал изданию, что силовики искали подростков на фото с протестных мероприятий и приходили к ним в ПТУ для разговора. Другой собеседник сказал, что администрация местного детского сада получила телефонограмму с просьбой выяснить, кто из родителей был на протестах.

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Источник TJ в одной из екатеринбургских школ указал на то, что сотрудники полиции приходили к ним на урок и просили не посещать «акции, где взрослые приглашают молодежь, чтобы они кидались в полицейских».

Стихийные протесты против постройки храма Святой Великомученицы Екатерины на месте зеленой зоны у Театра драмы в Екатеринбурге начались 13 мая и длятся уже третий день. По разным оценкам, в первой акции участвовали от нескольких сотен до двух тысяч человек, среди них много молодых людей. Они повалили часть забора, пробрались на стройплощадку и водили там хоровод. После этого между охранниками и протестующими произошли столкновения. Были задержаны десятки людей, 16 мая сообщалось о 21 арестованном.

Собор Святой Екатерины собираются возвести к 2023 году, к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Из-за неодобрения местных жителей строительство неоднократно переносилось. Несмотря на протесты, городские власти не будут останавливать работы.

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