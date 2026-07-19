Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:09, 19 июля 2026Россия

Рыбак не выжил при столкновении лодки с теплоходом на Оке

Рыбак не выжил при столкновении лодки с теплоходом «Валдай» на Оке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Рыбак не выжил при столкновении лодки с теплоходом «Валдай 45р-4» на Оке. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, днем 19 июля пассажирское судно следовало по маршруту Павлово — Нижний Новгород и совершило наезд на рыбацкую лодку. В результате происшествия находившийся в лодке мужчина не выжил.

В настоящее время Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента.

В июне в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, который открыл огонь по двум рыбакам. По версии следствия, 10 июня на берегу Волго-Донского канала между подозреваемым и двумя жителями Волгограда, прибывшими на рыбалку, произошел конфликт из-за припаркованной машины потерпевших, которая, по мнению фигуранта, препятствовала проезду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путину передали послание от Ким Чен Ына
    Рыбак не выжил при столкновении лодки с теплоходом на Оке
    Стало известно о спасении сотрудниками склада десятков людей при атаке БПЛА
    Путин поздравил КНДР с 73-й годовщиной победы в Корейской войне
    Армия России поразила два судна ВСУ севернее острова Змеиного
    Назван наиболее вероятный счет в финале ЧМ-2026
    Глава российского региона сообщил о пострадавшей из-за атаки БПЛА девушке
    Путин сделал заявление об отношениях с Ким Чен Ыном
    Стали известны детали операции по спасению сорвавшегося с сыном с Эльбруса мужчины
    В России назвали ключевой шаг для возобновления переговоров с Украиной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok