Рыбак не выжил при столкновении лодки с теплоходом на Оке

Рыбак не выжил при столкновении лодки с теплоходом «Валдай» на Оке

Рыбак не выжил при столкновении лодки с теплоходом «Валдай 45р-4» на Оке. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, днем 19 июля пассажирское судно следовало по маршруту Павлово — Нижний Новгород и совершило наезд на рыбацкую лодку. В результате происшествия находившийся в лодке мужчина не выжил.

В настоящее время Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента.

В июне в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, который открыл огонь по двум рыбакам. По версии следствия, 10 июня на берегу Волго-Донского канала между подозреваемым и двумя жителями Волгограда, прибывшими на рыбалку, произошел конфликт из-за припаркованной машины потерпевших, которая, по мнению фигуранта, препятствовала проезду.